صيادية مع ثمار البحر وشوربة للطقس البارد... اتبعوا الوصفتين مع الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI ضمن فقرة "مطبخ" وصفة فريدة من نوعها، وهي الصيادية مع ثمار البحر.

واستخدم الشيف بهارات والأرز التابعين لوصفة الصيادية، المعروفة مع السمك، إلا أنه اختار إضافة بعض المأكولات البحرية الأخرى مثل الصفد والقريدس.

كما حضّر الشيف شوربة شهية تتناسب مع العاصفة الّتي تضرب لبنان في الوقت الحالي، وتتألف من الجزر واللقطين.