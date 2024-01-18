وصفة مميزة... إليكم طريقة تحضير "اللحم مع التوت البري" (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI طبق "اللحم مع التوت البري بصلصة الغريفي".

ومزج الشيف في هذه الوصفة الطعم الحلو مع اللحم، الّذي يتم طهيه عادةً مع الخضار مثل الجزر والبازلاء وليس الفواكه.