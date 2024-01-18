الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وصفة مميزة... إليكم طريقة تحضير "اللحم مع التوت البري" (فيديو)

عالم الطبخ
2024-01-18 | 08:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وصفة مميزة... إليكم طريقة تحضير &quot;اللحم مع التوت البري&quot; (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وصفة مميزة... إليكم طريقة تحضير "اللحم مع التوت البري" (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI طبق "اللحم مع التوت البري بصلصة الغريفي".
 
ومزج الشيف في هذه الوصفة الطعم الحلو مع اللحم، الّذي يتم طهيه عادةً مع الخضار مثل الجزر والبازلاء وليس الفواكه.
 
لإعداد الوصفة المميزة على طريقة الشيف فادي زغيب اضغطوا هنا.

آخر الأخبار

عالم الطبخ

وصفة

طبق

طبخ

مطبخ

اللحم

التوت البري

صلصة الغريفي

الشيف فادي زغيب

Morning Talk.

"ستروغونوف الدجاج" وشوربة الباذنجان... تعلّموا الوصفتين المميزتين مع الشيف حنا طويل (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2024-01-09

إلى عشاق المطبخ الهندي... إليكم هذه الوصفة بالدجاج والأرز (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2023-12-28

اللحم مع صلصة الفستق وحلوى الشوفان بالموز... وصفتان لذيذتان مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2023-12-07

وسط الأجواء الميلادية... إليكم وصفة "المعكرونة بالحرّ واللحم" مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2023-11-15

إلى عشاق المطبخ الآسيوي... إليكم طريقة تحضير وصفة "مونغوليان بيف" (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2024-01-17

"ستروغونوف الدجاج" وشوربة الباذنجان... تعلّموا الوصفتين المميزتين مع الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2024-01-16

وصفة مميزة للشاورما دجاج بالفخارة...هكذا يتم تحضيرها (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2024-01-15

طبق لبنانيّ بامتياز... تعلموا كيفية تحضير الكبة بالصينية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2024-01-14

تعلموا تحضير يخنة اللحم مع الأرز والخضار بطريقة لذيذة مع الشيف حنا طويل! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-11

سافرت إلى تركيا لإجراء عملية تجميلية... ما حصل لم يكن في الحسبان!

LBCI
منوعات
13:38

ادعت أن مجموعة رجال ضربوها واغتصبوها... الحقيقة التي ظهرت في النهاية صدمت الجميع: لن تصدقوا هوية الفاعل! (صور)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-01-15

لوب... شخصية مرعبة وُلدت "مِن غير قصد" بواسطة الذكاء الاصطناعي (صورة)

LBCI
اخبار البرامج
2024-01-17

"مرحبا دولة..!" جديد الـ"LBCI" ابتداءً من غدٍ الخميس مع محمد دايخ وحسين قاووق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

ماذا في تفاصيل منافسات كأس أمم آسيا المستمرة في قطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

ميقاتي في دافوس ورسائل من الأميركيين والإيرانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

محمد الدايخ وحسين قاووق على الـLBCI مجدّدًا.. والعنوان.. مرحبا دولة

LBCI
أخبار دولية
13:56

الجهات المعارضة لسياسة حكومة نتنياهو تسعى للإطاحة بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

ثلاثون عاما ومهرجان البستان الدولي مستمر بحفلات للموسيقى الكلاسيكية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

لبنان حاضر في السعودية… حفلة تكريمية للشرنوبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

موزاييك القديس شربل في البازيليك في روما وغدًا قرع للأجراس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

السعودية والتطبيع مع إسرائيل.. بأي ثمن بعد ٧ أكتوبر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

بين السرية والعلنية... هل من علاقة بين اربيل وتل ابيب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
23:30

باكستان تشنّ غارات داخل إيران

LBCI
أمن وقضاء
02:34

تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
13:06

نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: الإضراب ابتداءً من الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني في حال لم تتراجع المؤسّسات عن قرارها

LBCI
خبر عاجل
12:32

معلومات الـLBCI: إجتماع لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة بعد قليل عبر زوم وسيصدر بيان يُرجّح فيه التوجّه نحو إضراب على أن يقرّر المجلس ما إذا كان من يوم غد او من الإثنين

LBCI
فنّ
05:17

الموت يؤلم منير بو عساف بزوجته... فيروس أجهض جنينها وأنهك جسدها

LBCI
خبر عاجل
11:03

وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني في الشمال وقد نفرض حلا عسكريا لعودة السكان لديارهم

LBCI
أمن وقضاء
01:57

سرقت خزنة والدها بعدما منعها من الزواج... وأمن الدولة أوقفتها

LBCI
فنّ
05:30

هل خانها؟.. ياسمين عبد العزيز تكشف الحقيقة بعد الطلاق ومايا دياب تثور غضباً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More