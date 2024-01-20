رز بدفين وشوربة البطاطا.. وصفتان سهلتان وهذه طريقة تحضيرهما! (فيديو)

رز بدفين وشوربة البطاطا.. وصفتان سهلتان وهذه طريقة تحضيرهما! (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي وصفتان مميزتان.

الأولى هي "رز بدفين" إلى جانبها اللبن مع الخيار. والثانية، "شوربة البطاطا".