سلطة الكراب مع النودلز وكعكة السوشي بالأرز... وصفتان لذيذتان وهذه طريقة التحضير (فيديو)

سلطة الكراب مع النودلز وكعكة السوشي بالأرز... وصفتان لذيذتان وهذه طريقة التحضير (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة "سلطة الكراب مع النودلز".

وحضّر الشيف إلى جانبها "كعكة السوشي بالأرز"، بالإضافة إلى الشوربة بمناسبة الطقس البارد.