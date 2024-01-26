"كوردون بلو الدجاج"... إليكم طريقة تحضير هذه الوصفة اللذيذة! (فيديو)

"كوردون بلو الدجاج"... إليكم طريقة تحضير هذه الوصفة اللذيذة! (فيديو)

حضّر الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة وصفة "كوردون بلو الدجاج" على طريقته الخاصة.

وأعدّ الشيف إلى جانبها سطة "كولسلو".