وصفتان مناسبتان للطقس العاصف... شوربة البروكولي والسلمون مع البطاطا (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI وصفتين مميزتين، واحدة لمحبي ثمار البحر والأخرى مناسبة للطقس العاصف.

وحضّر الشيف وصفتي السلمون مع البطاطا وشوربة البروكولي على طريقته الخاصة.