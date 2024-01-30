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o
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o
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o
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"باستا بالصلصة الحمراء" و"بروشكيتا"... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-01-30 | 09:01
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"باستا بالصلصة الحمراء" و"بروشكيتا"... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
"باستا بالصلصة الحمراء" و"بروشكيتا"... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج "Morning Talk" الصباحي طبقي الـ" باستا بالصلصة الحمراء" والـ"بروشكيتا".
للاطلاع على الوصفتين،
اضغطوا هنا
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