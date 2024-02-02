إليكم طريقة تحضير "كبسة باللحم" مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج "Morning Talk" الصباحي عبر شاشة الـLBCI وصفة الكبسة باللحم.

وعادةً يشتهر هذا الطبق بالدجاج مع الارز، إلا أن الشيف قرر تحضيرها مع اللحم.