"بلانكيت لحم العجل"... وصفة لذيذة ومميزة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

"بلانكيت لحم العجل"... وصفة لذيذة ومميزة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج "Morning Talk" الصباحي عبر شاشة الـLBCI وصفة بلانكيت لحم العجل.