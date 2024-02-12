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مع بداية الصوم... الفاصوليا مع الأرز ومسبّحة الحمص على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2024-02-12 | 09:40
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مع بداية الصوم... الفاصوليا مع الأرز ومسبّحة الحمص على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
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مع بداية الصوم... الفاصوليا مع الأرز ومسبّحة الحمص على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

مع بداية الصوم... الفاصوليا مع الأرز ومسبّحة الحمص على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق الأرز النباتي مع الفاصوليا والخضار المتنوعة، بالإضافة إلى مسبّحة الحمص.

للاطلاع على الوصفتين، اضغطوا هنا.

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