كبة بطاطا مع الجوز وفتوش مع الباذنجان... اعتمدوا هذين الطبقين خلال الصوم (فيديو)

كبة بطاطا مع الجوز وفتوش مع الباذنجان... اعتمدوا هذين الطبقين خلال الصوم (فيديو)







أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة طبقين خاليين من اللحوم والدجاج بمناسبة الصوم.

والطبق الأول هو "كبة بطاطا مع الجوز". أما الطبق الثاني فهو "فتوش مع الباذنجان".