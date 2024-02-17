ثلاث وصفات صيامية يمكنكم اعتمادها... سمكة حرة وهندبة بالزيت ولوبيا بالزيت (فيديو)

ثلاث وصفات صيامية يمكنكم اعتمادها... سمكة حرة وهندبة بالزيت ولوبيا بالزيت (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة ثلاث وصفات صيامية مميزة.

والطبق الأول الذي حضّره الشيف هو "سمكة حرة"، بالإضافة إلى "هندبة بالزيت" و"لوبيا بالزيت".