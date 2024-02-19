0min

طبق البرغل على بندورة وسلطة البرغل على بندورة... وصفتان شهيتان في زمن الصوم (فيديو)

طبق البرغل على بندورة وسلطة البرغل على بندورة... وصفتان شهيتان في زمن الصوم (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة وصفتين شهيتين لزمن الصوم. والطبق الأول الذي حضّره الشيف هو "البرغل على بندورة"، وإلى جانبه "سلطة البرغل على بندورة". لتعلّم تطبيق الوصفتين كاملتين، اضغطوا هنا