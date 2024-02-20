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o
متن
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o
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o
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شاورما السمك وحلوى الصفوف... تعلموا هاتين الوصفتين اللذيذتين مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-02-20 | 09:41
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شاورما السمك وحلوى الصفوف... تعلموا هاتين الوصفتين اللذيذتين مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)
شاورما السمك وحلوى الصفوف... تعلموا هاتين الوصفتين اللذيذتين مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)
شاورما السمك وحلوى الصفوف... تعلموا هاتين الوصفتين اللذيذتين مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)
أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج "Morning Talk" الصباحي طبق شاورما السمك وحلوى الصفوف.
للاطلاع على الوصفتين،
اضغطوا هنا
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