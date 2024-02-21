وصفتان لذيذتان في زمن الصوم... جربوا العدس بحامض والمحشي سلق على طريقة الشيف حنا طويل!

وصفتان لذيذتان في زمن الصوم... جربوا العدس بحامض والمحشي سلق على طريقة الشيف حنا طويل!

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة وصفة العدس بحامض مع السلق.

وحضّر الشيف إلى جانبها وصفة المحشي سلق.