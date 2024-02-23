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المعكرونة بالصلصة الحمراء مع ثمار البحر على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2024-02-23 | 10:15
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المعكرونة بالصلصة الحمراء مع ثمار البحر على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
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المعكرونة بالصلصة الحمراء مع ثمار البحر على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

المعكرونة بالصلصة الحمراء مع ثمار البحر على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج "Morning Talk" الصباحي طبق المعكرونة بالصلصة الحمراء مع ثمار البحر وسلطة الكيل.

للاطلاع على الوصفتين، اضغطوا هنا.

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