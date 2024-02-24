للصائمين... إليكم طريقة إعداد لازانيا السبانخ وشوربة الفطر (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI طبقين ملائمين لزم الصوم عند المسيحيين في الطقس الغربي.

وحضّر الشيف طبقي اللازانيا ريكوتا بالسبانخ وشوربة الفطر.