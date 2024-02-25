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برغر السمك بصلصات عدة ومتنوعة على طريقة الشيف حنا طويل! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-02-25 | 11:20
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برغر السمك بصلصات عدة ومتنوعة على طريقة الشيف حنا طويل! (فيديو)
برغر السمك بصلصات عدة ومتنوعة على طريقة الشيف حنا طويل! (فيديو)
أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" أطباق متنوعة من برغر السمك بصلصات عدة.
وفي التفاصيل، قام الشيف طويل بإعداد برغر السمك المشوي مع صلصة البيارنيز، وبرغر بصلصة الترافل اللذيذة، برغر مدخن وفيليه سمك ضمن تشكيلة مميزة.
للاطلاع على أطباق البرغر بصلصاتها المتنوعة،
اضغطوا هنا
.
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