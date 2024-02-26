على طريقة الشيف فادي زغيب... إليكم طبق الـ"غراتان بالخضار" (فيديو)

في حلقة جديدة من برنامج Morning Talk الصباحي، أعدّ الشيف فادي زغيب طبق الـ"غراتان بالخضار" أو النباتي.