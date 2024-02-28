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كبة اليقطين وشوربة اليقطين... وصفتان مميزتان في زمن الصوم وهذه طريقة تحضيرهما (فيديو)

عالم الطبخ
2024-02-28 | 09:37
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كبة اليقطين وشوربة اليقطين... وصفتان مميزتان في زمن الصوم وهذه طريقة تحضيرهما (فيديو)
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كبة اليقطين وشوربة اليقطين... وصفتان مميزتان في زمن الصوم وهذه طريقة تحضيرهما (فيديو)

كبة اليقطين وشوربة اليقطين... وصفتان مميزتان في زمن الصوم وهذه طريقة تحضيرهما (فيديو)

قام الشيف حنا طويل بتحضير وصفتين في هذه الحلقة باستخدام اليقطين.

والطبق الأول الذي أعده الشيف هو "كبة اليقطين"، بالإضافة إلى "شوربة اليقطين".

لتعلّم تطبيق الوصفة الكاملة، اضغطوا هنا.
 

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