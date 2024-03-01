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في شهر النودلز الوطني... لن تصدقوا عمر هذا الطبق الشهير وهذه بعض وصفاته المتنوعة! (فيديو)

عالم الطبخ
2024-03-01 | 03:51
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في شهر النودلز الوطني... لن تصدقوا عمر هذا الطبق الشهير وهذه بعض وصفاته المتنوعة! (فيديو)
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في شهر النودلز الوطني... لن تصدقوا عمر هذا الطبق الشهير وهذه بعض وصفاته المتنوعة! (فيديو)

في شهر النودلز الوطني... لن تصدقوا عمر هذا الطبق الشهير وهذه بعض وصفاته المتنوعة!

يعتبر شهر آذار "شهر النودلز الوطني"، في حين يعتبر النودلز من أكثر الأطباق شعبية حول العالم.

وفي هذا الشهر، يكثر التداول بالوصفات المختلفة والمتنوعة للنودلز من الدجاج الى اللحكة أو القريدس وغيرها....

أما تاريخ النودلز فهو تاريخ يصعب توقعه بالفعل، فعندما نفكر في هذا النوع من الطعام، ربما نفكر في المطبخ الإيطالي. 

ولقد ادعى كلّ من الصينيين والعرب والإيطاليين أنهم اخترعوا النودلز، لكن معظم الدراسات تشير إلى أن أقدم ذكر للنودلز يظهر في أحد القواميس من القرن الثالث ميلادي في الصين. 

ولا تزال النودلز، التي تسمى ميان بيان، تؤكل في الصين. وبطبيعة الحال، يتم الآن استهلاك كل أشكال وأحجام النودلز في كل أنحاء العالم. 

فإذا كنت تريد عذرًا لتناول الكربوهيدرات والاستمتاع بهذا الطعام اللذيذ المريح، (ولنكن صادقين، أي عذر سيفي بالغرض) فهذا هو الوقت المناسب للإبداع!

سنستعرض لكم أدناهه مجموعة وصفات متداول بها عبر منصة يوتيوب للنودلز، لمساعدتكم على اختيار النكهة المفضلة لديكم.
 
وصفة النودلز الثوم والفلفل الحار



وصفة لومين نودلز

وصفة النودلز الحلوة الحارة

وصفة النودلز بالطماطم الحارة
 
وصفة النودلز بالدجاج

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