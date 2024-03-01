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طريقة مختلفة لتحضير المجدرة والحمص مع الشمندر مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2024-03-01 | 08:22
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طريقة مختلفة لتحضير المجدرة والحمص مع الشمندر مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
طريقة مختلفة لتحضير المجدرة والحمص مع الشمندر مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
حضّر الشيف فادي زغيب في هذه حلقة يوم الجمعة وصفة المجدرة مع الصلصة على طريقته الخاصة.
وأعدّ الشيف كذلك الحمّص بطحينة مع الشمندر.
لتعلّم تطبيق الوصفة الكاملة،
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