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16
o
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16
o
كسروان
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o
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إلى محبي المطبخ الإيطالي... إليكم وصفة "باستا لينغويني" مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2024-03-07 | 09:48
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إلى محبي المطبخ الإيطالي... إليكم وصفة "باستا لينغويني" مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk وصفة الباستا لينغويني.
لإعداد الطبق على طريقة الشيف اضغطوا
هنا
.
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عالم الطبخ
باستا لينغويني
المطبخ الإيطالي
الشيف فادي زغيب
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