الشيف فادي زغيب يُعدّ وصفتين من البحر: سلطة ثمار البحر والسمك مع الأناناس والأرز (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk طبق السمك مع الأناناس والأرز، إلى جانب سلطة ثمار البحر.