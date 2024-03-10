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طبق القريدس على الطريقة الفرنسية المميزة مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-03-10 | 11:45
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طبق القريدس على الطريقة الفرنسية المميزة مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
طبق القريدس على الطريقة الفرنسية المميزة مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج "Morning Talk" الصباحي طبق القريدس على الطريقة الفرنسية أو ما يُعرف بالـ"Quenelles aux crevettes".
للاطلاع على الوصفة اللذيذة،
اضغطوا هنا
.
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