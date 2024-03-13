شوربة الدجاج و"الرز ع دجاج" في رمضان... إليكم طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Ramadan Talk الّذي يتم بثه طيلة شهر رمضان الكريم الأطباق التالية: شوربة الدجاج والأرز مع الدجاج والسلطة.

ويُعرف طبق الأرز مع الدجاج أو "الرز ع دجاج" من الأطباق المفضلة لدى اللبنانيين، وأعدّها الشيف بطريقة سهلة ولذيذة.