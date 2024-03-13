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شوربة الدجاج و"الرز ع دجاج" في رمضان... إليكم طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2024-03-13 | 14:30
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شوربة الدجاج و"الرز ع دجاج" في رمضان... إليكم طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Ramadan Talk الّذي يتم بثه طيلة شهر رمضان الكريم الأطباق التالية: شوربة الدجاج والأرز مع الدجاج والسلطة.
ويُعرف طبق الأرز مع الدجاج أو "الرز ع دجاج" من الأطباق المفضلة لدى اللبنانيين، وأعدّها الشيف بطريقة سهلة ولذيذة.
لإعداد الوصفات المذكورة على طريقة الشيق حنا طويل اضغطوا
هنا
.
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عالم الطبخ
رمضان
مطبخ
الأرز مع الدجاج
رز ع دجاج
شوبة الدجاج
سلطة
الشيف حنا طويل
Ramadan Talk.
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