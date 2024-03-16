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هل تريدون الحفاظ على الموز والتخلص من الذباب؟ اعتمدوا هذه الحيلة الفعّالة

عالم الطبخ
2024-03-16 | 08:27
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هل تريدون الحفاظ على الموز والتخلص من الذباب؟ اعتمدوا هذه الحيلة الفعّالة
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هل تريدون الحفاظ على الموز والتخلص من الذباب؟ اعتمدوا هذه الحيلة الفعّالة

من الصعب تجنب ظهور ذباب الفاكهة حول وعاء الفواكه، خاصةً عندما يتواجد الموز الناضج في الجوار. وبالفعل، يعد الموز من الفواكه التي تنضج بسرعة كبيرة، مما يجعل من الصعب الحفاظ عليه طازج لفترة طويلة.
 
وبالمقارنة مع الفواكه الأخرى مثل التفاح والبرتقال، يكون الموز غير مناسب للتخزين في الثلاجة، حيث يتسبب ذلك في تغير لون قشرته إلى الأسود، مما يفسد مظهره ويقلل من جاذبيته.
 
بينما يختار العديد من الأشخاص وعاء الفواكه كمكان مثالي لتخزين الموز، يمكن أن يتسبب هذا الخيار في مشكلات تخزين أخرى، وتحديدًا ظهور ذباب الفاكهة. ويمكن لهذه الآفة الشائعة أن تتكاثر بسرعة حول الفواكه الناضجة في الوعاء أو الخزانة، مما يجعل من الصعب التخلص منها دون اللجوء إلى الثلاجة.
 
ومع ذلك، قام رجل بمشاركة حيلة ذكية للتخلص من ذباب الفاكهة بشكل فعال على منصة "Lifehacks" المعروفة. وقد أشار مايك إلى أنه يمكن استخدام كوب مملوء بالنبيذ الأحمر كوسيلة فعالة لجذب الذباب بعيدًا عن الموز.
 
ببساطة، يتم لف الكوب بغلاف بلاستيكي شفاف، وثم يتم ثقب الجزء العلوي من الغلاف مرات عدة باستخدام عود أسنان. ويتم وضع الكوب المملوء بالنبيذ الأحمر بجوار الموز، وتعمل الرائحة الجذابة للنبيذ على جذب ذباب الفاكهة نحوها. وبمجرد دخول الذباب إلى الكوب، يجد الذباب نفسه محاصرًا وغير قادر على الهروب، مما يجعله بعيداً عن الموز.
 
وبحسب تجربة مايك، تُعدّ هذه الحيلة أكثر فعالية من استخدام صابون الأطباق أو خل التفاح، اللذين يعتبران طرقًا شائعة لطرد ذباب الفاكهة.
 

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