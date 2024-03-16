الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مائدة غنيّة بالمأكولات... ماذا أعدّ الشيف فادي زغيب في اليوم الـ6 من الشهر الفضيل؟ (فيديو)
عالم الطبخ
2024-03-16 | 15:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مائدة غنيّة بالمأكولات... ماذا أعدّ الشيف فادي زغيب في اليوم الـ6 من الشهر الفضيل؟ (فيديو)
في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك، أطلّ الشيف فادي زغيب في حلقة جديدة من Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI لإعداد مائدة غنيّة بالمأكولات الرمضانية.
وحضّر الشيف اللبناني "سلطة الشيف" وطبق الفريكة بالدجاج وحلوى العثملية بالقشطة وشراب التوت الشهير بلبنان.
لإعداد الأطباق المذكورة على طريقة الشيف فادي زغيب اضغطوا
هنا
.
آخر الأخبار
عالم الطبخ
اليوم السادس
شهر رمضان المبارك
الفريكة بالدجاج
العثملية بالقشطة
شراب التوت
سلطة الشيف.
التالي
هل تريدون الحفاظ على الموز والتخلص من الذباب؟ اعتمدوا هذه الحيلة الفعّالة
زيّنوا مائدة رمضان بطبق "السمكة الحرّة" على طريقة الشيف محمد سلهب (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-13
بـ"البودوق" وأجواء الفرح والصلاة... إندونيسيا تستقبل شهر رمضان المبارك على طريقتها وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-03-13
بـ"البودوق" وأجواء الفرح والصلاة... إندونيسيا تستقبل شهر رمضان المبارك على طريقتها وهذه التفاصيل!
0
أخبار لبنان
2024-03-10
دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
2024-03-10
دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
0
آخر الأخبار
2024-03-10
السعودية وقطر تعلنان أن يوم غد الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك
آخر الأخبار
2024-03-10
السعودية وقطر تعلنان أن يوم غد الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك
0
اخبار البرامج
2024-03-07
"العَرْبَجي" الجزء الثاني و"كسر عضم-السراديب" و"أكرم من مين؟" و"Ramadan Talk" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك
اخبار البرامج
2024-03-07
"العَرْبَجي" الجزء الثاني و"كسر عضم-السراديب" و"أكرم من مين؟" و"Ramadan Talk" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2024-03-16
هل تريدون الحفاظ على الموز والتخلص من الذباب؟ اعتمدوا هذه الحيلة الفعّالة
عالم الطبخ
2024-03-16
هل تريدون الحفاظ على الموز والتخلص من الذباب؟ اعتمدوا هذه الحيلة الفعّالة
0
عالم الطبخ
2024-03-15
زيّنوا مائدة رمضان بطبق "السمكة الحرّة" على طريقة الشيف محمد سلهب (فيديو)
عالم الطبخ
2024-03-15
زيّنوا مائدة رمضان بطبق "السمكة الحرّة" على طريقة الشيف محمد سلهب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2024-03-14
تعلموا طريقة تحضير طبقي المنسف وحلوى التمرية على الطريقة السورية المميزة! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-03-14
تعلموا طريقة تحضير طبقي المنسف وحلوى التمرية على الطريقة السورية المميزة! (فيديو)
0
عالم الطبخ
2024-03-13
شوربة الدجاج و"الرز ع دجاج" في رمضان... إليكم طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2024-03-13
شوربة الدجاج و"الرز ع دجاج" في رمضان... إليكم طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:14
نتانياهو يندد بدعوة عضو في مجلس الشيوخ الأميركي الى انتخابات في إسرائيل
أخبار دولية
10:14
نتانياهو يندد بدعوة عضو في مجلس الشيوخ الأميركي الى انتخابات في إسرائيل
0
أخبار لبنان
11:13
تجمع موظفي الإدارة العامة: الزيادة لا يمكن أن تكون مقبولة حتى كمرحلة موقتة
أخبار لبنان
11:13
تجمع موظفي الإدارة العامة: الزيادة لا يمكن أن تكون مقبولة حتى كمرحلة موقتة
0
أخبار لبنان
2024-03-16
متعاقدو الثانوي والأساسي الرسمي: سنقوم بدورنا الوطني والتربوي تجاه الامتحانات الرسمية
أخبار لبنان
2024-03-16
متعاقدو الثانوي والأساسي الرسمي: سنقوم بدورنا الوطني والتربوي تجاه الامتحانات الرسمية
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-09
الى المالكين والمستأجرين... هكذا أصبح قانون الإيجارات غير السكنية بعد تعديله
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-09
الى المالكين والمستأجرين... هكذا أصبح قانون الإيجارات غير السكنية بعد تعديله
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:58
اليوم الأخير من الانتخابات...هل ستجدد ولاية بوتين؟
أخبار دولية
08:58
اليوم الأخير من الانتخابات...هل ستجدد ولاية بوتين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
لبنان يستقبل بعد قليل ملكته والوصيفة الأولى لمكلة جمال العالم... فما الذي ينتظرها في المطار؟
تقارير نشرة الاخبار
07:54
لبنان يستقبل بعد قليل ملكته والوصيفة الأولى لمكلة جمال العالم... فما الذي ينتظرها في المطار؟
0
أخبار لبنان
07:43
باسيل: ما من تحالف ثابت مع أحد ...واوعا حدا من برّا يطالبنا بقرش من ديوننا
أخبار لبنان
07:43
باسيل: ما من تحالف ثابت مع أحد ...واوعا حدا من برّا يطالبنا بقرش من ديوننا
0
أخبار لبنان
06:49
الراعي: لا يوجد أي مبرر لعدم التئام مجلس النواب وانتخاب رئيس للبلاد
أخبار لبنان
06:49
الراعي: لا يوجد أي مبرر لعدم التئام مجلس النواب وانتخاب رئيس للبلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
15:01
في رمضان... تُبنى الجسور ويُعزز التلاقي والإرتقاء
تقارير نشرة الاخبار
15:01
في رمضان... تُبنى الجسور ويُعزز التلاقي والإرتقاء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
Access Program... الدعم الأميركي لطلاب لبنان مستمر
تقارير نشرة الاخبار
14:54
Access Program... الدعم الأميركي لطلاب لبنان مستمر
0
رياضة
14:50
منتخب لبنان لكرة القدم يصل إلى القارة الأوقيانية وعينه على اقتناص نقاط من منافسه الأسترالي
رياضة
14:50
منتخب لبنان لكرة القدم يصل إلى القارة الأوقيانية وعينه على اقتناص نقاط من منافسه الأسترالي
0
أخبار لبنان
14:41
ياسمينا زيتون في طريقها الى لبنان ... فماذا تقول للـLBCI في آخر لقاءٍ معها في جزيرة موريشيس؟
أخبار لبنان
14:41
ياسمينا زيتون في طريقها الى لبنان ... فماذا تقول للـLBCI في آخر لقاءٍ معها في جزيرة موريشيس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الإنتخابات الرئاسية الروسية تنطلق غدًا في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الإنتخابات الرئاسية الروسية تنطلق غدًا في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
17:06
ظنّت أنها بحاجة لشرب المزيد من الماء... ولكن ما حصل معها كان مأساويا وحبيبها يرفع الصوت: "فقدت حبّ حياتي"
منوعات
17:06
ظنّت أنها بحاجة لشرب المزيد من الماء... ولكن ما حصل معها كان مأساويا وحبيبها يرفع الصوت: "فقدت حبّ حياتي"
2
منوعات
05:42
والدا ملكة جمال لبنان ياسمنا زيتون يفاجئانها خلال رحلة عودتها الى بيروت: كانا على متن الطائرة وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
منوعات
05:42
والدا ملكة جمال لبنان ياسمنا زيتون يفاجئانها خلال رحلة عودتها الى بيروت: كانا على متن الطائرة وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
3
منوعات
17:20
عارضة أزياء وُلدت برحمين ومهبلين وتصدم الجمهور: "أواعد رجلين مختلفين.. ولا أبحث عن علاقة جدية" (صور)
منوعات
17:20
عارضة أزياء وُلدت برحمين ومهبلين وتصدم الجمهور: "أواعد رجلين مختلفين.. ولا أبحث عن علاقة جدية" (صور)
4
أخبار لبنان
05:08
هيئة ادارة السير: زيادة أيام عمل مصلحة تسجيل السيارات ٤ ايام بدلا من ٣
أخبار لبنان
05:08
هيئة ادارة السير: زيادة أيام عمل مصلحة تسجيل السيارات ٤ ايام بدلا من ٣
5
حال الطقس
02:35
لبنان بانتظار منخفض جوي... هل تتساقط الثلوج مجددا؟
حال الطقس
02:35
لبنان بانتظار منخفض جوي... هل تتساقط الثلوج مجددا؟
6
فنّ
16:42
في عيد ميلاده... رودولف هلال يستقبل طفله الثاني: "أعدك أن أحبك وأحميك" (صورة)
فنّ
16:42
في عيد ميلاده... رودولف هلال يستقبل طفله الثاني: "أعدك أن أحبك وأحميك" (صورة)
7
منوعات
12:55
لم تكتفِ بالمواعيد الغرامية العادية... شابة عشرينية تتحدث عن مواعدتها للرجال في 25 دولة!
منوعات
12:55
لم تكتفِ بالمواعيد الغرامية العادية... شابة عشرينية تتحدث عن مواعدتها للرجال في 25 دولة!
8
صحف اليوم
00:49
هل فعلا كان القائد في "القسام" مروان عيسى في المنطقة المستهدفة اسرائيليا؟ (الشرق الاوسط)
صحف اليوم
00:49
هل فعلا كان القائد في "القسام" مروان عيسى في المنطقة المستهدفة اسرائيليا؟ (الشرق الاوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More