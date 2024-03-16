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مائدة غنيّة بالمأكولات... ماذا أعدّ الشيف فادي زغيب في اليوم الـ6 من الشهر الفضيل؟ (فيديو)

في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك، أطلّ الشيف فادي زغيب في حلقة جديدة من Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI لإعداد مائدة غنيّة بالمأكولات الرمضانية. وحضّر الشيف اللبناني "سلطة الشيف" وطبق الفريكة بالدجاج وحلوى العثملية بالقشطة وشراب التوت الشهير بلبنان. لإعداد الأطباق المذكورة على طريقة الشيف فادي زغيب اضغطوا هنا