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أطباق سويدية صحية على طريقة الشف مريم منصور... اليكم طريقة تحضيرها (فيديو)

عالم الطبخ
2024-03-17 | 15:26
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أطباق سويدية صحية على طريقة الشف مريم منصور... اليكم طريقة تحضيرها (فيديو)
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أطباق سويدية صحية على طريقة الشف مريم منصور... اليكم طريقة تحضيرها (فيديو)

أطباق سويدية صحية على طريقة الشف مريم منصور... اليكم طريقة تحضيرها (فيديو)

في اليوم السابع من شهر رمضان المبارك، أطلّت الشيف اللبنانية - السويدية مريم منصور في حلقة جديدة من Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI .
 
وأعدّت الشيف منصور في هذه الحلقة من Ramadan Talk مجموعة أطباق سويدية هي: حساء السبانخ وسلطة الأفوكا والسمك مع صلصة البندورة والأعشاب والأرز. 

لإعداد هذه الأطباق الصحية والمميزة اضغطوا هنا.
 

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