في مائدة رمضان... إليكم أشهى الأطباق الفلسطينية مع الشيف موسى الأحمد (فيديو)

أعدّ الشيف الفلسطيني موسى الأحمد في هذه الحلقة من Ramadan Talk الّذي يتم بثه عبر شاشة الـLBCI طيلة شهر رمضان شوربة الوالدات وسلطة فلسطينية وطبق القدرة.