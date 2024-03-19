كيف تحافظون على البيض الطازج؟ اتّبعوا هذه النصائح البسيطة

يثير تخزين البيض دائمًا الجدل والاستفسارات حول الطريقة الصحيحة للحفاظ عليه، ولكن الآن يأتي أحد خبراء التغذية ليضع حدًا لهذه النقاشات ويوجهنا إلى الطريق الصحيح للحفاظ على جودة البيض ونضارته.

من الواضح أن تبريد البيض يعتبر أمرًا أساسيًا، وفقًا للدكتور ريماس جيجا، المتخصص المتميز في مجال التغذية والطب. ويشير الدكتور جيجا إلى أن الحفاظ على البيض في درجة حرارة منخفضة يحافظ على جودة البروتينات فيه.

وما يجعل المكان المناسب لتخزين البيض أمرًا مهمًا هو أن يكون في الرفوف السفلية للثلاجة، حيث تبقى درجة الحرارة ثابتة بشكل أكبر، وبالتالي يمكن الحفاظ على نضارة البيض لفترة أطول.

ويرجى التنبيه إلى عدم وضع البيض في أرفف الباب العلوية للثلاجة، حيث تتعرض لتقلبات في درجات الحرارة وبالتالي تفقد جودتها بسرعة.

ومن الجدير بالذكر أنه لا حاجة لاستخدام حاويات تخزين خاصة للبيض، بل يمكن وضعه في العلب الكرتونية التي يأتي بها، فهي توفر طبقة إضافية من الحماية وتمنع امتصاص الروائح غير المرغوب فيها.

وأخيرًا، يجب تجنب وضع البيض بالقرب من الأطعمة اللاذعة، واستهلاكه في غضون ثلاثة إلى خمسة أسابيع من تاريخ الشراء للحفاظ على جودته ونضارته بشكل أفضل. بالتالي، من الضروري الاهتمام بتخزين البيض بشكل صحيح للاستمتاع بأفضل طعم وجودة.