وصفة عراقية مميزة ولذيذة... تعلموا طريقة تحضير الدولمة العراقية مع الشيف ضحى البغدادي! (فيديو)

وصفة عراقية مميزة ولذيذة... تعلموا طريقة تحضير الدولمة العراقية مع الشيف ضحى البغدادي! (فيديو)

في اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك، أطلّت الشيف العراقية ضحى البغدادي في حلقة جديدة من Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI .

وأعدّت الشيف ضحى في هذه الحلقة من Ramadan Talk طبق الدولمة العراقية بطريقة لذيذة ومميزة.