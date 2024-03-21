مائدة رمضانية مليئة بالأجواء الحلبية المميزة... تعرفوا إلى طريقة تحضير الكبة بالصينية والباطرش الحموي! (فيديو)

مائدة رمضانية مليئة بالأجواء الحلبية المميزة... تعرفوا إلى طريقة تحضير الكبة بالصينية والباطرش الحموي! (فيديو)

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أعدّ الشيف السوري علي حجو، خلال حلقة اليوم من برنامج Ramadan Talk، مائدة حلبية بامتياز.