البرغل التركي وشوربة مع الزعتر... إليكم هذه الأطعمة الشرق الأوسطية مع الشيف جوزف منصور (فيديو)

أعدّ الشيف اللبناني جوزف منصور في هذه الحلقة من برنامج Ramadan Talk الّذي يُعرض عبر شاشة الـLBCI طيلة شهر رمضان المبارك شوربة الخضار والزعتر وسلطة آسيوية وطبق البرغل التركي مع اللبن واللحم.

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