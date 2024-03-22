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البرغل التركي وشوربة مع الزعتر... إليكم هذه الأطعمة الشرق الأوسطية مع الشيف جوزف منصور (فيديو)
عالم الطبخ
2024-03-22 | 13:30
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البرغل التركي وشوربة مع الزعتر... إليكم هذه الأطعمة الشرق الأوسطية مع الشيف جوزف منصور (فيديو)
أعدّ الشيف اللبناني جوزف منصور في هذه الحلقة من برنامج Ramadan Talk الّذي يُعرض عبر شاشة الـLBCI طيلة شهر رمضان المبارك شوربة الخضار والزعتر وسلطة آسيوية وطبق البرغل التركي مع اللبن واللحم.
لتحضير الاطباق المستوحاة من الشرق الأوسط مع الشيف جوزف اضغطوا
هنا
.
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عالم الطبخ
البرغل التركي
الأطعمة
الشرق الأوسطية
الشيف جوزف منصور
Ramadan Talk
سلطة آسيوية
الزعتر.
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