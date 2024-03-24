فتة الباذنجان وشوربة الفطر مع الزعتر ولفائف السيغار المغربي... مائدة رمضانية مميزة مع الشيف جوزيف منصور! (فيديو)

فتة الباذنجان وشوربة الفطر مع الزعتر ولفائف السيغار المغربي... مائدة رمضانية مميزة مع الشيف جوزيف منصور! (فيديو)

أطلّ الشيف جوزيف منصور في حلقة جديدة من برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـ LBCI، لإعداد مجموعة من الأطباق الرمضانية المميزة والشهية.



وفي التفاصيل، أعدّ الشيف اللبناني طبق فتة الباذنجان مع الموزات، شوربة الفطر مع الزعتر ولفائف السيغار المغربي بالإضافة إلى سلطة الشنكليش اللذيذة .