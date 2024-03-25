المسخن والدقة الغزاوية وشوربة العدس... أطباق مميزة مع الشيف موسى الأحمد على الطريقة الفلسطينية! (فيديو)

المسخن والدقة الغزاوية وشوربة العدس... أطباق مميزة مع الشيف موسى الأحمد على الطريقة الفلسطينية! (فيديو)

أطلّ الشيف موسى الأحمد في حلقة جديدة من برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـ LBCI، لإعداد مجموعة من الأطباق الرمضانية المميزة والشهية.

وفي التفاصيل، أعدّ الشيف مائدة رمضانية تميزت بطبق المسخن الفلسطيني، الدقة الغزاوية وشوربة العدس على الطريقة الفلسطينية.