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السمك والأرز... وصفة لذيذة على طريقة الشيف العراقية ضحى البغدادي (فيديو)
عالم الطبخ
2024-03-26 | 16:31
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السمك والأرز... وصفة لذيذة على طريقة الشيف العراقية ضحى البغدادي (فيديو)
السمك والأرز... وصفة لذيذة على طريقة الشيف العراقية ضحى البغدادي (فيديو)
أعدت الشيف العراقية ضحى البغدادي في هذه الحلقة من Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI وصفة السمك والأرز.
لتعلّم تطبيق الوصفات الكاملة،
اضغطوا هنا
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