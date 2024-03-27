ستروغونوف باللحم وحساء الفطر على طريقة الشيف محمد سلهب... اعتمدوها الآن (فيديو)

أعدّ الشيف اللبناني محمد سلهب في هذه الحلقة من Ramadan Talk طبقي "ستروغونوف باللحم" وحساء الفطر.