بمناسبة الفصح المجيد... تعلموا طريقة تحضير معمول العيد على طريقة الشيف توفيق زاخر! (فيديو)

بمناسبة الفصح المجيد... تعلموا طريقة تحضير معمول العيد على طريقة الشيف توفيق زاخر! (فيديو)

احتفالا بالفصح المجيد، أعدّ الشيف اللبناني توفيق زاخر في هذه الحلقة من Ramadan Talk المعمول بالتمر، الفستق الحلبي والجوز.