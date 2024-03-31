الدجاج بالزعفران والأرز وغيرها من الوصفات... تابعوها مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة الخاصة من Ramadan Talk بمناسبة عيد الفصح طبق الدجاج بالزعفران والأرز.

واستخدم الشيف شرائح الدجاج المجمّدة حيث حضّر أشهر المأكولات بنكهات مختلفة.