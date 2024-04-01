الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مائدة رمضانية مفعمة بالوصفات الفلسطينية... تعرفوا إلى طريقة تحضير شوربة اللبن مع اللحمة والمجدرة مع الشيف موسى الأحمد! (فيديو)

عالم الطبخ
2024-04-01 | 14:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مائدة رمضانية مفعمة بالوصفات الفلسطينية... تعرفوا إلى طريقة تحضير شوربة اللبن مع اللحمة والمجدرة مع الشيف موسى الأحمد! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مائدة رمضانية مفعمة بالوصفات الفلسطينية... تعرفوا إلى طريقة تحضير شوربة اللبن مع اللحمة والمجدرة مع الشيف موسى الأحمد! (فيديو)

مائدة رمضانية مفعمة بالوصفات الفلسطينية... تعرفوا إلى طريقة تحضير شوربة اللبن مع اللحمة والمجدرة مع الشيف موسى الأحمد! (فيديو)

أعدّ الشيف موسى الأحمد في هذه الحلقة من Ramadan Talk مائدة رمضانية مميزة ومليئة بالأجواء والوصفات الفلسطينية.

وفي التفاصيل، قام الشيف بتحضير شوربة اللبن مع اللحمة وطبق المجدرة على الطريقة الفلسطينية، بالإضافة إلى سلطة الخضار مع العدس.

للاطلاع على الوصفات، اضغطوا هنا.

آخر الأخبار

عالم الطبخ

رمضانية

مفعمة

بالوصفات

الفلسطينية...

تعرفوا

طريقة

تحضير

شوربة

اللبن

اللحمة

والمجدرة

الشيف

الأحمد!

(فيديو)

الدجاج بالزعفران والأرز وغيرها من الوصفات... تابعوها مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2024-03-25

المسخن والدقة الغزاوية وشوربة العدس... أطباق مميزة مع الشيف موسى الأحمد على الطريقة الفلسطينية! (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2024-03-21

مائدة رمضانية مليئة بالأجواء الحلبية المميزة... تعرفوا إلى طريقة تحضير الكبة بالصينية والباطرش الحموي! (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2024-01-31

الدجاج بالخردل وشوربة القلقاس... تعرفوا على طريقة تحضير الطبقين المميزين مع الشيف حنا طويل! (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2024-03-24

فتة الباذنجان وشوربة الفطر مع الزعتر ولفائف السيغار المغربي... مائدة رمضانية مميزة مع الشيف جوزيف منصور! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2024-03-31

الدجاج بالزعفران والأرز وغيرها من الوصفات... تابعوها مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2024-03-30

بمناسبة الفصح المجيد... تعلموا طريقة تحضير معمول العيد على طريقة الشيف توفيق زاخر! (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2024-03-28

"الملضوم"... أكلة سورية تاريخية على طريقة الشيف علي حجو (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2024-03-27

ستروغونوف باللحم وحساء الفطر على طريقة الشيف محمد سلهب... اعتمدوها الآن (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-31

شاب لبناني يُبدع خلطة الـ أفرو طرب

LBCI
آخر الأخبار
10:45

المرصد السوري لحقوق الانسان: ستة قتلى في ضربات إسرائيلية قرب مقر السفارة الإيرانية في دمشق

LBCI
أخبار لبنان
07:59

المطران بقعوني ترأس قداس اثنين الباعوث... والعودة إلى القيم المسيحية الصحيحة محور عظته

LBCI
صحف اليوم
00:42

بري مستاء من مضمون رسالة الراعي (الأنباء الكويتية)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

9 ثلاثيات لليبرون و لوكا و تريبل دوبل للجوكر الصربي في الدوري الاميركي للمحترفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

رغم العدوان الإسرائيلي عليها.. محاولات لإعادة النبض إلى بعلبك وإحياء السوق فيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

في لبنان موسم السياحة الشتوي يحاكي الموسم الصيفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

المهرجانات الدينية والحفلات الموسيقية… ما علاقة داعش؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اردوغان والزلزال الثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الأردن يتهم جماعات إسلامية بتحريك شارعه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تأكيدات بالمضي قدما في اجتياح رفح... هل يتأثر سير مفاوضات الهدنة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

محمد نور الدين للـLBCI: أكثر من سببٍ أثر على نتائجِ الانتخاباتِ البلديةِ التركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مجمع الشفاء في غزة .. من أكبر مستشفى في القطاع الى رماد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:40

موقع إس.إن.إن الإخباري الإيراني: إسرائيل استهدفت القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير الإيراني في سوريا

LBCI
أخبار دولية
11:13

مقتل قيادي في فيلق القدس في سوريا ولبنان بالغارة الاسرائيلية على دمشق

LBCI
حال الطقس
02:21

درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية... متى تنخفض؟

LBCI
خبر عاجل
12:37

نتنياهو: قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطرد بوق حماس من إسرائيل

LBCI
فنّ
03:07

الموت يفجع الفنانة سيرين عبد النور... وبهذه الكلمات المؤثرة ودعت والدتها (صورة)

LBCI
أخبار دولية
14:24

الإمارات تدين استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية

LBCI
منوعات
02:00

زوجان يكتشفان غرفة سرية داخل جدران المنزل... لن تصدّقوا ما وجداه! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:42

بري مستاء من مضمون رسالة الراعي (الأنباء الكويتية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More