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مائدة رمضانية مفعمة بالوصفات الفلسطينية... تعرفوا إلى طريقة تحضير شوربة اللبن مع اللحمة والمجدرة مع الشيف موسى الأحمد! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-04-01 | 14:06
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مائدة رمضانية مفعمة بالوصفات الفلسطينية... تعرفوا إلى طريقة تحضير شوربة اللبن مع اللحمة والمجدرة مع الشيف موسى الأحمد! (فيديو)
مائدة رمضانية مفعمة بالوصفات الفلسطينية... تعرفوا إلى طريقة تحضير شوربة اللبن مع اللحمة والمجدرة مع الشيف موسى الأحمد! (فيديو)
أعدّ الشيف موسى الأحمد في هذه الحلقة من Ramadan Talk مائدة رمضانية مميزة ومليئة بالأجواء والوصفات الفلسطينية.
وفي التفاصيل، قام الشيف بتحضير شوربة اللبن مع اللحمة وطبق المجدرة على الطريقة الفلسطينية، بالإضافة إلى سلطة الخضار مع العدس.
للاطلاع على الوصفات،
اضغطوا هنا
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