البرغر والستيك من لحم الأنغوس والبطاطا المقلية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Ramadan talk البرغر والستيك من لحم الأنغوس والبطاطا المقلية.