إلى محبي الحلويات... إليكم طريقة "فوندان الشوكولا" و"تارت الكاراميل" بخطوات سهلة (فيديو)

أطلّ الشيف اللبناني توفيق زاخر، وهو شيف متخصص في صنع الحلويات، عبر حلقة جديدة من برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.

وأعدّ الشيف اثنين من أشهى أطباق الحلويات العالمية وهي فوندان الشوكولا أو Fondant au Chocolat وتارت الكاراميل أو Caramel Tart.