الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إلى محبي الحلويات... إليكم طريقة "فوندان الشوكولا" و"تارت الكاراميل" بخطوات سهلة (فيديو)
عالم الطبخ
2024-04-07 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إلى محبي الحلويات... إليكم طريقة "فوندان الشوكولا" و"تارت الكاراميل" بخطوات سهلة (فيديو)
أطلّ الشيف اللبناني توفيق زاخر، وهو شيف متخصص في صنع الحلويات، عبر حلقة جديدة من برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.
وأعدّ الشيف اثنين من أشهى أطباق الحلويات العالمية وهي فوندان الشوكولا أو Fondant au Chocolat وتارت الكاراميل أو Caramel Tart.
لتحضير الوصفتين على طريقة الشيف توفيق زاخر اضغطوا
هنا
.
آخر الأخبار
عالم الطبخ
فوندان الشوكولا
تارت الكاراميل
الشيف اللبناني
توفيق زاخر
شيف حلويات
Ramadan Talk.
البرغر والستيك من لحم الأنغوس والبطاطا المقلية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2024-03-30
بمناسبة الفصح المجيد... تعلموا طريقة تحضير معمول العيد على طريقة الشيف توفيق زاخر! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-03-30
بمناسبة الفصح المجيد... تعلموا طريقة تحضير معمول العيد على طريقة الشيف توفيق زاخر! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2024-04-06
البرغر والستيك من لحم الأنغوس والبطاطا المقلية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2024-04-06
البرغر والستيك من لحم الأنغوس والبطاطا المقلية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2024-04-05
الفريكة مع القريدس وشوربة البروكولي... مائدة رمضانية لذيذة على طريقة الشيف ماريا نجيم! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-04-05
الفريكة مع القريدس وشوربة البروكولي... مائدة رمضانية لذيذة على طريقة الشيف ماريا نجيم! (فيديو)
0
عالم الطبخ
2024-04-04
3 أنواع مختلفة ولذيذة من الفتة... إليكم كيفية تحضيرها على طريقة الشيف علي حجو (فيديو)
عالم الطبخ
2024-04-04
3 أنواع مختلفة ولذيذة من الفتة... إليكم كيفية تحضيرها على طريقة الشيف علي حجو (فيديو)
0
عالم الطبخ
2024-04-03
حساء الدجاج بالشعيرية وطبق بيني بومودورو مع الموزاريلا... طبقان لذيذان على طريقة الشيف جوزيف منصور (فيديو)
عالم الطبخ
2024-04-03
حساء الدجاج بالشعيرية وطبق بيني بومودورو مع الموزاريلا... طبقان لذيذان على طريقة الشيف جوزيف منصور (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:45
النائب غادة أيوب للـLBCI: المطلوب ليس أن يكون رئيس الجمهورية ضد المقاومة بل أن يطبّق القانون على كل الناس والا يُسيّر السلاح غير الشرعي القانون والقضاء والمؤسسات
آخر الأخبار
03:45
النائب غادة أيوب للـLBCI: المطلوب ليس أن يكون رئيس الجمهورية ضد المقاومة بل أن يطبّق القانون على كل الناس والا يُسيّر السلاح غير الشرعي القانون والقضاء والمؤسسات
0
فنّ
2024-04-05
غنى غندور: مريضة نفسياً مسّت بكرامة 55 سيدة لبنانيّة فسجنتها... وهل أحكام تيكتوك "شحادة"؟
فنّ
2024-04-05
غنى غندور: مريضة نفسياً مسّت بكرامة 55 سيدة لبنانيّة فسجنتها... وهل أحكام تيكتوك "شحادة"؟
0
خبر عاجل
2024-04-05
انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت والعمل جار على رفعها
خبر عاجل
2024-04-05
انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت والعمل جار على رفعها
0
منوعات
2024-04-02
بعد ولادة طفلتهما قررا التخلي عنها وعرضها للتبني: لن تصدقوا ما حصل بمصير الصغيرة!
منوعات
2024-04-02
بعد ولادة طفلتهما قررا التخلي عنها وعرضها للتبني: لن تصدقوا ما حصل بمصير الصغيرة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:27
مراسم استقبال الرئيس القبرصيّ في السراي الحكوميّ
أخبار لبنان
03:27
مراسم استقبال الرئيس القبرصيّ في السراي الحكوميّ
0
أمن وقضاء
02:33
قضية خطف باسكال سليمان تابع... ماذا في آخر المستجدات؟
أمن وقضاء
02:33
قضية خطف باسكال سليمان تابع... ماذا في آخر المستجدات؟
0
أمن وقضاء
17:51
آخر التطورات في قضية خطف باسكال سليمان...
أمن وقضاء
17:51
آخر التطورات في قضية خطف باسكال سليمان...
0
رياضة
13:51
فيرستابن يعود سريعا إلى سكة الانتصارات من بوابة سباق اليابان وريد بول ترد على ثنائية فيراري
رياضة
13:51
فيرستابن يعود سريعا إلى سكة الانتصارات من بوابة سباق اليابان وريد بول ترد على ثنائية فيراري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
سلامة قلبو مسرحية لموليير ولكن بنكهة لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
سلامة قلبو مسرحية لموليير ولكن بنكهة لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الاستثمارات الخليجية ... نحو معادن أفريقيا
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الاستثمارات الخليجية ... نحو معادن أفريقيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
التشويش على الـGPS في لبنان تابع…
تقارير نشرة الاخبار
13:44
التشويش على الـGPS في لبنان تابع…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل شاركت جهات في سوريا في عملية اغتيال قياديين من الحرس الثوري الايراني؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل شاركت جهات في سوريا في عملية اغتيال قياديين من الحرس الثوري الايراني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الرئيس القبرصي في بيروت لاقناع لبنان باقفال بحره أمام هجرة السوريين الى جزيرته
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الرئيس القبرصي في بيروت لاقناع لبنان باقفال بحره أمام هجرة السوريين الى جزيرته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
17:51
آخر التطورات في قضية خطف باسكال سليمان...
أمن وقضاء
17:51
آخر التطورات في قضية خطف باسكال سليمان...
2
امن وقضاء
01:43
بعد خطف باسكال سليمان... الجيش يعلن توقيف عدد من السوريين
امن وقضاء
01:43
بعد خطف باسكال سليمان... الجيش يعلن توقيف عدد من السوريين
3
فنّ
14:35
"كابتن" السينما اللبنانية يُصارع الموت... ما آخر مستجدات وضعه الصحي؟ (صورة)
فنّ
14:35
"كابتن" السينما اللبنانية يُصارع الموت... ما آخر مستجدات وضعه الصحي؟ (صورة)
4
خبر عاجل
01:31
استمرار قطع السير على أوتوستراد جبيل بالاتجاهين احتجاحا على خطف منسق حزب "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل باسكال سليمان
خبر عاجل
01:31
استمرار قطع السير على أوتوستراد جبيل بالاتجاهين احتجاحا على خطف منسق حزب "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل باسكال سليمان
5
أمن وقضاء
13:11
فقدان الاتصال بمنسق القوات اللبنانية في منطقة جبيل
أمن وقضاء
13:11
فقدان الاتصال بمنسق القوات اللبنانية في منطقة جبيل
6
أمن وقضاء
02:33
قضية خطف باسكال سليمان تابع... ماذا في آخر المستجدات؟
أمن وقضاء
02:33
قضية خطف باسكال سليمان تابع... ماذا في آخر المستجدات؟
7
فنّ
10:32
العثور على ممثل أميركي شهير جثة داخل سيارته... ماذا تبيّن؟ (صورة)
فنّ
10:32
العثور على ممثل أميركي شهير جثة داخل سيارته... ماذا تبيّن؟ (صورة)
8
آخر الأخبار
16:11
وصول رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في هذه الأثناء الى منسقية القوات في مستيتا (فيديوهات)
آخر الأخبار
16:11
وصول رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في هذه الأثناء الى منسقية القوات في مستيتا (فيديوهات)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More