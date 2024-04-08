شوربة الحريرة المغربية وطبق الـ"باستا لينغويني" بصلصة الفطر وغيرها من الأطباق الشهية... تعرفوا إليها مع الشيف موسى الأحمد! (فيديو)

شوربة الحريرة المغربية وطبق الـ"باستا لينغويني" بصلصة الفطر وغيرها من الأطباق الشهية... تعرفوا إليها مع الشيف موسى الأحمد! (فيديو)

أعدّ الشيف موسى الأحمد في هذه الحلقة من Ramadan Talk مائدة رمضانية مميزة مليئة بالأطباق الشهية.



وفي التفاصيل، أعدّ الشيف موسى شوربة الحريرة المغربية، طبق الـ"باستا لينغويني" بصلصة الفطر وسلطة مميزة بالإضافة إلى حلوى الـ"بان بيردو".