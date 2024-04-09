مع حلول عيد الفطر... الشيف ضحى تُقدم طبقاً يمنياً والمعمول على طريقتها (فيديو)

أعدّت الشيف العراقية ضحى البغدادي في هذه الحلقة من Ramadan Talk طبق الزربيان اليمني والمعمول وذلك بمناسبة عيد الفطر.

وأوضحت الشيف أن طبق الزربيان يُشبه البريان الهندي بطريقة طبخه. كما تمتع طاقم العمل بمعمول العيد بالتمر.