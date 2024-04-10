الأرضي شوكي المحشي والشوربة الباردة وسلطة البطاطا... أطباق مميزة على طريقة الشيف ماريا نجيم (فيديو)

أعدّت الشيف ماريا نجيم في هذه الحلقة من Ramadan Talk طبق الأرضي شوكي المحشي والشوربة الباردة وسلطة البطاطا.