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"الستروغونوف مع الأرز" وشاورما الدجاج وغيرها من الأطباق اللذيذة... إليكم طريقة تحضيرها مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)

عالم الطبخ
2024-04-13 | 09:42
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"الستروغونوف مع الأرز" وشاورما الدجاج وغيرها من الأطباق اللذيذة... إليكم طريقة تحضيرها مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)

"الستروغونوف مع الأرز" وشاورما الدجاج وغيرها من الأطباق اللذيذة... إليكم طريقة تحضيرها مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" مائدة منوعة من الأطباق المكونة من الدجاج بصورة أساسية.
 
وفي التفاصيل، قام الشيف فادي بتحضير أطباق الطاووق، شاورما الدجاج، الستروغونوف مع الأرز، بالإضافة إلى سندويشات الفاهيتا وطبق الـ"كوردون بلو" مع صلصات عدة ومتنوعة.
 
للاطلاع على الوصفات، اضغطوا هنا.

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