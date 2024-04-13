"الستروغونوف مع الأرز" وشاورما الدجاج وغيرها من الأطباق اللذيذة... إليكم طريقة تحضيرها مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)

"الستروغونوف مع الأرز" وشاورما الدجاج وغيرها من الأطباق اللذيذة... إليكم طريقة تحضيرها مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" مائدة منوعة من الأطباق المكونة من الدجاج بصورة أساسية.