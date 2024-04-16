"ترياكي" القريدس وسلطة السلمون... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

"ترياكي" القريدس وسلطة السلمون... إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)



أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من Morning Talk مائدة غنية بالمأكولات البحرية.



وحضّر الشيف فادي طبق "ترياكي" القريدس مع الأرز والخضار بالإضافة إلى سلطة السلمون.