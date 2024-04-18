فاهيتا الدجاج على الطريقة المكسيكية... طبق مميز مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk فاهيتا الدجاج على الطريقة المكسيكية.