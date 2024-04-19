طبق فيليه "دو بار" وسلطة الكينوا... تعلّموا طريقة تحضيرهما مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

طبق فيليه "دو بار" وسلطة الكينوا... تعلّموا طريقة تحضيرهما مع الشيف فادي زغيب (فيديو)



أعد الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من Morning Talk عبر شاشة الـ LBCI طبق فيليه "دو بار" أو Filet de Bar مع البطاطا "بوريه" وسلطة الكينوا.